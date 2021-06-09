Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (2)
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Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (2)

Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİOlayın ardından Turhal Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında göçüğün yaşandığı ocakta çalışmalara geçici olarak verildi.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında göçüğün yaşandığı ocakta çalışmalara geçici olarak verildi. Yaşanan göçüğün sebebinin ise yapılan incelemelerden sonra netlik kazanılacağı öğrenildi. Maden ocağının giriş ve çıkışları da kapatıldı.


Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (2)
Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (2)
Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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