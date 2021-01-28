Tokat'ta kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu
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Tokat'ta kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu

28.01.2021 08:50 | Son Güncelleme: 28.01.2021 08:55
Tokat'ta kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sabaha karşı etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sabaha karşı etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu.

Erbaa'da dün gün boyu aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar elektrik kesintilerine ve çatıların uçmasına sebep oldu. Sabaha karşı etkisini artıran rüzgarda bir market ile bir evin çatısını uçtü. D-100 kara yolu kenarındaki marketin uçan çatısı İstanbul'dan Ardahan'a giden Sinan Filiz yönetimindeki 34 ZAM 97 plakalı otomobilin önüne düştü. Araç çatıdan kopan parçalara çarptı. Araç sürücüsü olayı yara almadan atlattı. D-100 kara yolunun Erzincan istikametinde ulaşım yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yoldaki çatı parçaları temizlenerek yol açıldı. Uğur Boran Caddesi'nde ise bir evin çatısı kuvvetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Belediye ekipleri çatı parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.


Tokat'ta kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu
Tokat'ta kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu
Tokat'ta kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu
Tokat'ta kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu
Tokat'ta kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu
Tokat'ta kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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