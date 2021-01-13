Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı

13.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:54
Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı

TOKAT'ta etkili olan fırtınada binaların çatıları uçtu.

TOKAT'ta etkili olan fırtınada binaların çatıları uçtu. Metruk binanın duvarının yıkılmasıyla bahçede temizlik yapanFatma Merve Akar (29) yaralandı.

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgar, bazı binaların çatısını uçurdu. Kent merkezinde ise birçok apartmanın tavan şıngılları caddelere savruldu. Mahmut Paşa Mahallesi'ndeki sitede ise 7 katlı apartmanın teras katının çatısı uçarak karşısındaki binanın 5 ve 3'üncü katlarının balkonuna ve park halindeki bir araca zarar verdi. Niksar ilçesinde ise bir evin yanında bulunan ahırın çatısı uçtu. Olayda can kaybı yaşanmazken, binada zarar oluştu.

DUVAR ÜZERİNE YIKILDI

Kent merkezindeki Soğukpınar Mahallesi Bey Sokak'ta oturan Fatma Merve Akar, evinin arka tarafındaki bahçede temizlik yaptığı sırada metruk binanın duvarı rüzgarın etkisiyle üzerine yıkıldı. Aile fertlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Merve Akar tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı
Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı
Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı
Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı
Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı
Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı
Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı
Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı
Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlker Başbuğ Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:54:10. #1.15#
title