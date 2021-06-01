TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU
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TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

TOKAT'ta öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarda bazı çatılar uçarken, ağaçlar da devrildi. Almus ilçesinde pazarcı esnafı rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan rüzgar bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle Niksaryolu Kavşağında kaldırım üzerinde bulunan bir ağaç yola devrildi. İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan bahçe içerisindeki ağaç da rüzgara direnemeyerek yıkıldı. Kent merkezinde bir apartmanın çatısı uçtu. Ayrıca Karşıyaka bölgesinde ise elektrik telleri koptu. Almus ilçesinde kurulan pazar yerinde ise, tezgahların üzerine kurulan şemsiyeler rüzgarın etkisi ile devrildi. Pazarcı esnafı şiddetli rüzgar karşısında zor anlar yaşadı.

TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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