Tokat'ta kuşun yumurtladığı iş makinesi yavrular buradan ayrılıncaya kadar kullanılmayacak

Tokat'ın Pazar ilçesinde belediyeye ait iş makinesi, bir kuşun yumurtlaması nedeniyle 1 aydır kullanılmıyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde belediyeye ait iş makinesi, bir kuşun yumurtlaması nedeniyle 1 aydır kullanılmıyor.

Pazar Belediyesince yürütülen Erkilet Sulama Göleti inşaatında kullanılan ekskavatörün sürücüsü, bir su kuşunun aracın motor bölümüne yumurtladığını gördü.

Sürücünün yetkililere haber vermesi üzerine aracın kuşlar yumurtadan çıkana kadar çalıştırılmaması kararı alındı.

Pazar Belediyesi Zabıta Amiri Musa Özmen, AA muhabirine, şoförün iş makinesinin yağına bakarken kuşun yumurtladığını gördüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz'a da bilgi verdiklerini anlatan Özmen, "Başkanımızın talimatı ile kuşlar oldukları yeri terk eden kadar iş makinesini çalıştırmama kararı aldık. Yaklaşık 1 aydır iş makinesi çalıştırılmadı. Bugün yavrular yumurtadan çıktı. Ne zaman terk ederlerse o zamana kadar kuşlar burada misafirimiz. 4 yavrumuz var. Burayı terk etmeleri 15-20 gün sürer. Motor bölümünü kilitli tutuyoruz, meraklı arkadaşlar resim çektirirken kuşlara zarar vermesin diye." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu