Tokat'ta kumar oynayan 9 kişiye 39 bin 375 lira para cezası
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Tokat'ta kumar oynayan 9 kişiye 39 bin 375 lira para cezası

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye para cezası verildi.

Tokat'ta kumar oynayan 9 kişiye 39 bin 375 lira para cezası
14.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:18

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ata Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

İş yerine düzenlenen operasyonda ele geçirilen kumar malzemelerine el konuldu.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 9 kişiye toplam 39 bin 375 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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