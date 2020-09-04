Tokat'ta KPSS öncesi okullar dezenfekte edildi
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Tokat'ta KPSS öncesi okullar dezenfekte edildi

Tokat'ta KPSS öncesi okullar dezenfekte edildiTOKAT'ta 6 Eylül Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde il merkezindeki okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı.

04.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:27

Tokat'ta KPSS öncesi okullar dezenfekte edildi

TOKAT'ta 6 Eylül Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde il merkezindeki okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı.

Tokat Belediyesi ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından KPSS öncesinde okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıldı. Adayların sınavlarını güvenli bir şekilde geçirmeleri için okullarda önlemler alındı. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Tokat'ta KPSS öncesi okullar dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

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