Tokat'ta koyunları "sertifikalı çobanlar" güdecek

27.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:36

Tokat'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından verilecek sürü yönetimi kursuyla bilinçli çobanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

İl genelinde gelecek hafta açılması planlanan ve 104 saat sürecek kursa katılacak 120 kursiyerden eğitimi başarıyla tamamlayanlar, sertifika almaya hak kazanacak.

İŞKUR İl Müdürü Bekir Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile daha bilinçli çobanlar yetişmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kursun Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği ile açılacağını dile getiren Fındık, "Kurs 13 gün sürecek. Kursa katılanlara 20 lira cep harçlığı da veriliyor. Gençlerimizi tarım ve hayvancılığa teşvik etmeyi istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA