Tokat'ta koyun bulunan tırda uyuşturucu ele geçirildi

24.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:22

Tokat'ın Turhal ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turhal ilçe girişindeki uygulama noktasında koyun bulunan bir tırı durdurdu.

Tırın koyun bulunan dorsesinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar bulundu.

Tırdaki F.M. ve E.A, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA