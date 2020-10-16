Tokat'ta köy muhtarı av tüfeğiyle öldürüldü

Tokat'ın Almus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan köy muhtarı yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Almus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan köy muhtarı yaşamını yitirdi.

Kol köyü muhtarı Rüstem Kılıç, daha önce sorun yaşadığı Y.K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Y.K, Kılıç'a av tüfeğiyle ateş etti.

Yaralanan Kılıç, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu