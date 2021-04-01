Tokat'ta köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Tokat'ta köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Bu kapsamda, Yağsıyan köyünde 14 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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