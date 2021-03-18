Tokat'ta Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi
18.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:09
Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki bir ilkokulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki bir ilkokulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildi.
Başçiftlik İlkokulunda, iki sınıfta 39 öğrencinin Kovid-19 temaslısı olduğu belirlendi. Öğretmenler, öğrenciler ve çalışanlara test yaptırıldı.
Bir kişide Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile okulda eğitime 10 gün ara verildi.
Öğretmen, çalışan ve öğrencilerin, evlerinde 10 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu