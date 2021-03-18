Tokat'ta Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki bir ilkokulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki bir ilkokulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildi.

Başçiftlik İlkokulunda, iki sınıfta 39 öğrencinin Kovid-19 temaslısı olduğu belirlendi. Öğretmenler, öğrenciler ve çalışanlara test yaptırıldı.

Bir kişide Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile okulda eğitime 10 gün ara verildi.

Öğretmen, çalışan ve öğrencilerin, evlerinde 10 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu