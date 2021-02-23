Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe pazarı kapatıldı
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Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe pazarı kapatıldı

23.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:58
Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe pazarı kapatıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle pazar yerinin kapatılması kararlaştırıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle pazar yerinin kapatılması kararlaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Yeşilyurt'ta son zamanlarda vaka sayısının artması üzerine, uygulanacak yeni tedbirler ele alındı.

Toplantıda alınan kararla, ilçede cuma günü kurulan pazar yeri kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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