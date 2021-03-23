Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köyde karantina süresi uzatıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantinanın süresi uzatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantinanın süresi uzatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, 10 gündür karantinadaki Arapaören köyünde uygulamanın 7 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu