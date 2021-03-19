Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köyde karantina süresi uzatıldı
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Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köyde karantina süresi uzatıldı

19.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:05
Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köyde karantina süresi uzatıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresinin uzatıldığı bildirildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresinin uzatıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda, 7 gündür karantinadaki Şatroba köyünde, bu uygulamanın 7 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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