Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köyde karantina süresi uzatıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresinin uzatıldığı bildirildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresinin uzatıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda, 7 gündür karantinadaki Şatroba köyünde, bu uygulamanın 7 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu