Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köyde karantina süresi uzatıldı
19.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:05
Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresinin uzatıldığı bildirildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresinin uzatıldığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda, 7 gündür karantinadaki Şatroba köyünde, bu uygulamanın 7 gün daha uzatılmasına karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu