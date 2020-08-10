Tokat'ta Kovid-19 nedeniyle ilçe pazarı kapatıldı Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle ilçede kurulan pazarın kapatılması kararlaştırıldı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle ilçede kurulan pazarın kapatılması kararlaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçede son zamanlarda vaka sayısının artması ve yayılmasını önlemek konusu görüşüldü.

Toplantıda alınan kararla ilçede salı günü kurulan pazar yeri kapatıldı.

Kaynak: AA