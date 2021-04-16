Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.

Kentte polis ekipleri, yaptıkları HES kodu sorgusunda, karantinada olması gereken 4 kişiyi tespit etti.

Bu kişiler, ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Plevne Yurdu'na yerleştirildi.

Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu