Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi
Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.
Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.
Kentte polis ekipleri, yaptıkları HES kodu sorgusunda, karantinada olması gereken 4 kişiyi tespit etti.
Bu kişiler, ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Plevne Yurdu'na yerleştirildi.
Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu