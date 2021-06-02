Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 25 kişi yurda yerleştirildi
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 25 kişi yurda yerleştirildi.
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 25 kişi yurda yerleştirildi.
Ekipler, kentteki HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 25 kişiyi tespit etti.
Bu kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Plevne Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi.
Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu