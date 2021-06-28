Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 24 kişi yurda yerleştirildi

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 24 kişi yurda yerleştirildi.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 24 kişi yurda yerleştirildi.

Ekipler, son 10 günde yaptıkları HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 24 kişiyi tespit etti.

Bu kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Ali Paşa ve İbn-i Kemal Kız Öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu