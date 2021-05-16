Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 22 kişi yurda yerleştirildi

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 22 kişi yurda yerleştirildi.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 22 kişi yurda yerleştirildi.

Ekipler, kentteki HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 22 kişiyi tespit etti.

Bu kişiler, ambulanslarla Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Ali Paşa ve Ballıca yurtlarına yerleştirildi.

Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu