Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 14 kişi yurda yerleştirildi
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 14 kişi yurda yerleştirildi.
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 14 kişi yurda yerleştirildi.
Ekipler, kentteki HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 14 kişiyi tespit etti.
Bu kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu İbn-i Kemal Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu