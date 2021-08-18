Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 10 kişi yurda yerleştirildi
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 10 kişi yurda yerleştirildi.
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 10 kişi yurda yerleştirildi.
Ekipler, yaptıkları HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 10 kişiyi belirledi.
Tespit edilen kişiler, Milli, Eğitim Müdürlüğüne ait Şehit Aydoğan Aydın Lisesi Yurduna yerleştirildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu