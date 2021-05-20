Tokat'ta koruma altındaki 4 tilki yavrusuna bebek gibi bakıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta koruma altındaki 4 tilki yavrusuna bebek gibi bakıyorlar

Tokat'ta koruma altındaki 4 tilki yavrusuna bebek gibi bakıyorlar
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tilki yavruları, bakım süreçlerinin ardından doğaya bırakılacak.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tilki yavruları, bakım süreçlerinin ardından doğaya bırakılacak.

İlçeye bağlı Kuyucak beldesinde bir kişi tarafından arazide bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğüne getirilen 4 tilki yavrusu, burada kendileri için hazırlanan kafese yerleştirildi.

Müdürlükte koruma altına alınan yavrular, görevlilerce tavuk ve mamalarla besleniyor.

Veteriner kontrolünde olan tilki yavrularının herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi.

Tilkilerin yaklaşık 15 gün daha bakımının yapılacağı, daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ben Affleck Deniz Çakır Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Josef De Souza Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta koruma altındaki 4 tilki yavrusuna bebek gibi bakıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 14:16:09. #1.13#

title