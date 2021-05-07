Koruma altında bulunan tilki yavrularına biberonla süt veriliyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde vatandaş tarafından bulunan tilki yavruları, bakım süreçlerinin ardından doğaya bırakılacak.

Tokat'ın Niksar ilçesinde vatandaş tarafından bulunan tilki yavruları, bakım süreçlerinin ardından doğaya bırakılacak.

İlçeye bağlı Kuyucak beldesinde bir kişi tarafından arazide bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğüne getirilen 4 yavru, burada kendileri için hazırlanan kafese yerleştirildi. Yavruların veteriner tarafından muayeneleri yapıldı.

Müdürlükte koruma altına alınan yavrular, görevliler tarafından biberonla süt verilip mamalarla besleniyor.

Tilkilerin müdürlükte yaklaşık 3 hafta bakılacağı, daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu