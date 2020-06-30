Tokat'ta koronavirüs vaka sayıları neden artıyor? Tokat'ta son dönemde kaç koronavirüs vakası oldu?
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Tokat'ta koronavirüs vaka sayıları neden artıyor? Tokat'ta son dönemde kaç koronavirüs vakası oldu?

Tokat'ta, cenaze ile nişan merasimi nedeniyle koronavirüs sayılarında artış yaşandı. Peki, Tokat'ın hangi ilçesinde koronavirüs vaka sayısı artış gösterdi? Tokat'ta son dönemde kaç koronavirüs vakası oldu?

Tokat'ta koronavirüs vaka sayıları neden artıyor? Tokat'ta son dönemde kaç koronavirüs vakası oldu?
30.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:28

Tokat'ta pandemi hastanesi olan Devlet Hastanesinde nisan ve mayıs aylarına göre daha fazla artış gözlemleniyor.Vatandaşlar bu durum sonrası Tokat'ta koronavirüs vaka sayıları neden artıyor? Tokat'ta son dönemde kaç koronavirüs vakası oldu gibi soruları yanıtlarını araştırdı.

TOKAT'TA KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI NEDEN ARTIYOR?

Tokat'ta, cenaze ile nişan merasimine katılan 50'nin üzerinde kişi koronavirüs şüphesi ile tedaviye alındı.

TOKAT'TA SON DÖNEMDE KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI OLDU?

Tokat'ta pandemi hastanesi olan Devlet Hastanesinde nisan ve mayıs aylarında göre daha fazla artış gözlemleniyor. İl genelindeki koronavirüs vakalarının kabul edildiği hastanede 100'ün üzerinde hasta tedavi görüyor. Yoğun bakımda yatan 13 hastadan 2'si ise entübe olarak tedavi ediliyor. Son 14 günde filasyon ekibi tarafından temaslı olduğu tespit edilen 500'ün üzerinde kişi de takip ediliyor.

BİR HAFTADA ELLİ VAKA

Tokat merkeze bağlı Ulaş Köyünde geçtiğimiz hafta bir cenazeye katılanlardan çok sayıda vatandaş koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvurdu. Pazar ilçesinde ise düzenlenen bir nişan merasimine katılan vatandaşlarda koronavirüs tespit edildi. Bir cenaze ve nişandan 50'nin üzerinde hastanede hastanın tedaviye alındığı öğrenildi.

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