Tokat'ta koronavirüs tedbirleri Tokat'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında Tokat Valilisi Ozan Balcı başkanlığında toplantı yapıldı.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında Tokat Valilisi Ozan Balcı başkanlığında toplantı yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 salgını ve tedbirleri, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, ülke ile eş zamanlı olarak il genelinde alınan tedbirler, yapılan çalışmalar ve bundan sonra uygulanması gerekenlere ilişkin planlamalar yapılarak kararlar alındı.

Balcı, yaptığı açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkede hızla yayılan koronavirüs salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek için ilk günden itibaren gereken tedbirler hassasiyetle alındı." dedi.

Halkın sağlığını önemsediklerini dile getiren Balcı, "Koronovirüs salgınının yayılmaması, halkımızın sağlığının korunması için devletimizin başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere tüm bakanlıklarımızın aldığı tedbirleri, Tokat'ta kayıtsız şartsız uygulanmak için hep birlikte hassasiyetle çalışıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kınay ve daire müdürleri katıldı.

Kaynak: AA