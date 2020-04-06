Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten hemşire alkışlarla taburcu edildi
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan hemşirenin tedavisi tamamlandı.
06.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:56
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan hemşirenin tedavisi tamamlandı.
Turhal Devlet Hastanesi acil servisinde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyaşar, tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Şirinyaşar'ın 14 gün boyunca evinde izole olacağı belirtildi.
Kaynak: AA