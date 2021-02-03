Tokat'ta koronavirüs şüphelisi vatandaş valilik binasına alınmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokat'ta koronavirüs şüphelisi vatandaş valilik binasına alınmadı

03.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:18
Tokat'ta koronavirüs şüphelisi vatandaş valilik binasına alınmadı

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran ancak henüz test sonucu çıkmadığı için koronavirüs şüphelisi olduğu değerlendirilen vatandaş Valilik binasına alınmadı.

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran ancak henüz test sonucu çıkmadığı için koronavirüs şüphelisi olduğu değerlendirilen vatandaş Valilik binasına alınmadı.

İstanbul'dan dün Tokat'a gelen Nevzat Ö, sabah Kovid-19 testi yaptırdı ancak soncu belli olmadan işleri için Tokat Valilik binasına gitti.

Binada görevli polisler tarafından HES kodu sorgulanan Nevzat Ö'nün, test sonucu çıkmadığı için sorguda "riskli" olduğu görüldü. Nevzat Ö'nün Valilik binasına girişi engellendi.

Koronavirüs şüphelisi vatandaş, ihbar üzerine sağlık ekiplerince ambulansla kaldığı eve götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Halsey Özcan Deniz Acun Ilıcalı Didem Kınalı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta koronavirüs şüphelisi vatandaş valilik binasına alınmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 17:20:48. #1.16#
title