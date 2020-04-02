Tokat'ta korkutan anlar cep telefonu ile görüntülendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tokat'ta korkutan anlar cep telefonu ile görüntülendi - Haber
Tokat, 3. Sayfa

Tokat'ta korkutan anlar cep telefonu ile görüntülendi

Tokat'ta kent merkezinde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında iş makinesi doğalgaz borusunu kesti, trafodan çıkan kıvılcımla hat alev aldı.

02.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:09
Tokat'ta korkutan anlar cep telefonu ile görüntülendi

Tokat'ta kent merkezinde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında iş makinesi doğalgaz borusunu kesti, trafodan çıkan kıvılcımla hat alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinde bulunan Kabe-i Mescid Mahallesindeki Tarihi Halit Sokağında, sağlıklaştırma projesi kapsamında yapılan altyapı yenileme çalışmaları sırasında meydana geldi. İddiaya göre, altyapı çalışmaları kapsamında sokakta iş makineleriyle kazı yapılırken, bu esnada iş makinası doğalgaz hattını kopardı. O sırada sokağın elektrik dağıtımını yapan panodan da çıkan kıvılcımlarla doğalgaz hattı alev birden alev aldı. Evinin hemen önünde gerçekleşen o anlar İsmail Neşe isimli bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İsmail Neşe, "Su sesi gibi foşurtu bir ses geldi. Tabi biz bunu kaile almadık. 15-20 dakika boyunca bu sesi duyduktan sonra, duvarların ısındığını hissettim. Cama çıktığımda da, haliyle burası benim evim. Gördüğüm görüntü sonrasında hayrete düştüm. Burada kepçeciler çalışma esnasında hatların yanlış bir şekilde, düzensiz bir şekilde konduğu için; kepçesi arkadaşın da bir kabahati yok. Biz burada geldik, yerini inceledik. Burada boru zedeleniyor. Borunun patlaması dahilinde tamamen şu panonun burada olması sebebiyle, buradan çıkan kıvılcım buradaki gazı ateşledi" diye konuştu.

Bölgeye gelen görevliler gazı kestikten sonra, altyapı çalışmalarıyla birlikte tamir çalışmalarına da hız verildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi Haber
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay Haber
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Haber
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haber
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira...
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara...
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Avrupa İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Tokat'ta korkutan anlar cep telefonu ile görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 15:59:58. #1.15#
title