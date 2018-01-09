Tokat'ta Köpek Dövüşü Bahisçilerine Jandarma'dan Operasyon

Tokat Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından köpek dövüşü düzenleyen bahis çetesine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Zile İlçesine bağlı Ütük Köyü'nde bahisli köpek dövüşleri düzenleneceği istihbaratını aldı. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen Jandarma Ekipleri, düzenlenen operasyonla Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum ve Nevşehir illerinden gelen bahis çetesi üyelerini suç üzerinde yakalayarak 4 adet Kangal cinsi köpek ele geçirdi. Ele geçirilen köpekler İl Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken 4 şüpheliye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem uygulandı. 27 şahsa ise kumar oynamaktan dolayı Kabahatler Kanununa Muhalefetten yasal işlem başlatıldığı, kişi başı 259'şar lira olmak üzere toplam 6 bin 993 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. 1 hayvan sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT