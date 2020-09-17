Tokat'ta kooperatif seçimlerinde kavga; sosyal mesafe unutuldu
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Tokat'ta kooperatif seçimlerinde kavga; sosyal mesafe unutuldu

TOKAT'ta Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu seçimlerinde kavga çıktı.

Tokat'ta kooperatif seçimlerinde kavga; sosyal mesafe unutuldu
17.09.2020 18:06 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:10

TOKAT'ta Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu seçimlerinde kavga çıktı. Sık sık yapılan sosyal mesafe uyarıları dikkate alınmadı.

Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin Olağan Genel Kurulu seçimlerinde mevcut Başkan Fehmi Çankaya ile Burkan Kıral arasında geçen seçimlerde tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Kongre sırasında sık sık yapılan sosyal mesafe uyarıları dikkate alınmadı. Yaşanan arbedede taraflardan bazılarının sandalyelerle birbirlerine yaptığı saldırı kameralara yansıdı. Çevik kuvvet ekipleri tarafından ayrılan taraflar, seçim alanı dışına çıkarılırken, oy kullanma işlemi kaldığı yerden devam etti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. 

 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Fatih YILMAZ
Fatih YILMAZ
DHA Editörü
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