: Tokat'ta, kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

07.02.2020 23:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:29

Tokat'ta, kontrolden çıkan TIR devrildi: 2 yaralı

TOKAT'ta, akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Tokat- Sivas yolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Sivas yönünden Tokat'a giden Mithat Doğan (36) yönetimindeki 19 BN 321 plakalı çimento yüklü TIR, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. Kazada, sürücü Doğan ile yanındaki Zekeriya Okur yaralandı. İki yaralıya ilk müdahaleyi gazeteciler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralılara müdahale etmek için TIR'ın yanına gittikleri sırada, buzlanan yolda dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin desteğiyle kalkan görevliler, iki yaralıyı TIR'dan çıkarıp, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik ekipleri yağış nedeniyle Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar lastiği bulunduran kamyon ve otomobillerin seyrine izin verilirken, karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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