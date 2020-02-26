Tokat'ta komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest bırakıldı
Tokat'ta 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tokat'ta 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 2009'daki sınavda usulsüzlük yaptığı iddia edilen FETÖ mensuplarına yönelik operasyonunda başka illerde aktif görevde bulunan 5 polis yakalanarak Tokat'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA