Tokat'ta kolunu harman makinesine kaptıran kişi öldü
Tokat'ın Almus ilçesinde kolunu ve vücudunun bir bölümünü harman makinesine kaptıran kişi yaşamını yitirdi.
04.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:13
Tokat'ın Almus ilçesinde kolunu ve vücudunun bir bölümünü harman makinesine kaptıran kişi yaşamını yitirdi.
Ataköy beldesi Evrenköy köyü Sağıllar Mahallesi'nde tarlada harman makinesine ekin atan Durmuş Eryılmaz, kolunu ve vücudunun bir bölümünü makineye kaptırdı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Eryılmaz'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA