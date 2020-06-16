Tokat'ta kök boya baskılı, antiviral nefes açıcı maske üretiliyor
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Tokat'ta kök boya baskılı, antiviral nefes açıcı maske üretiliyor

TOKAT Olgunlaşma Ensitüsü, çocuklar için kök boyalarla geleneksel tahta baskı desenlerinin yer aldığı antiviral ve nefes açıcı maske üretiliyor.

Tokat'ta kök boya baskılı, antiviral nefes açıcı maske üretiliyor
16.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:32

TOKAT Olgunlaşma Ensitüsü, çocuklar için kök boyalarla geleneksel tahta baskı desenlerinin yer aldığı antiviral ve nefes açıcı maske üretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Koronavirüs ile Mücadele Önlemleri'  kapsamında pilot il olarak belirlenen Tokat'ta, Olgunlaşma Enstitüsü tulum ve cerrahi önlük üretiminin yanı sıra çocuklar için özel maske üretimine başladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş birliği ile yürütülen çalışmalarla, antiviral nefes açıcı maskelerinüretimi yapılıyor. Nane, ada çayı, kekik ve zerdeçal gibi bitkileri kullanarak oluşturulan doğal kök boyalar, Tokat yazmacılığında kullanılan 650 yıllık tahta baskılarla maskeye işleniyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, "Tokat Olgunlaşma Enstitüsü olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile iş birliği içerisinde 2 yıldır süren projemiz vardı. Projenin amacı, kök boya ve doğal boyalarla kumaşları boyamak ve bunları değişik tasarımlarla şekillendirmekti. Fakat koronavirüs çıkması nedeniyle bu projemizi maske yapımına doğru ilerlettik. Bunların kullanılmasının amacı, antiviral nefes açıcı maskeler üretmekti. Bu maskeleri üreterek hem insan sağlığına, özellikle çocuklarımıza faydalı olması, hem de sağlığımızı koruyucu, tedavi özelliklere sahip olan maskeler üretmekti" dedi.'KEKİK KORONAVİRÜS HÜCRELERİN BARİYERİNİ GEÇEBİLMEKTE'

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü ile yaklaşık 2 yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Önal, "Burada kök boyalarla ve doğal boyalarla kumaşları renklendiriyor ve daha sonra bunlardan maske üretiyoruz. Doğal boyaların insan üzerinde herhangi bir olumsuz yönüne rastlanmadı. Bu maskelerin rengarenk olmasının amacı da, insanların her biri bunlardan psikolojik olarak olumlu etkilenmeleridir. Dolayısıyla insanların renkler üzerindeki olumlu etkisini de ortaya çıkartmış bulunmaktayız. Biz üretmiş olduğumuz doğal boyalı maskelere antiviral ve nefes açıcı özellikte kazandırmaktayız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Nane, kekik, biberiye ve diğer zerdeçal gibi bitkilerin kullanılmasıyla onlardaki etken maddeleri bu kumaşlara kazandırıyoruz ve böylece hem nefes açıcı hem de antiviral özellik kazanmış oluyor. Ayrıca kullandığımız kekiğin şöyle bir faydası var, koronavirüs hücrelerin bariyerini zaman zaman kolayca geçebilmektedir. Kekik yağı ise hücre duvarı önündeki bariyerleri güçlü hale getirerek koronavirüsün içeriye girmesine engel oluyor. Bunun gibi özellikte olan diğer bitkisel yağlar da bizim işimizi kolaylaştırmaktadır. Bundan sonraki aşamalarda bu konuyu daha da ileriye götürmek ve ARGE çalışmalarımızı ilerletmek istiyoruz. İkinci aşamada seri üretime geçiş olacaktır. Bu maddi imkanlar çerçevesinde olacaktır" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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