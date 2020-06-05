Tokat'ta KKKA vakalarında artış yaşanıyor
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Tokat'ta KKKA vakalarında artış yaşanıyor

Tokat'ta KKKA vakalarında artış yaşanıyor Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak: "Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalara karşın vaka sayısının azda olsa artmış olması anlamlı" "Hastaların tamamına yakını çiftçilikle hayvancılıkla uğraşan bu sebeple keneye...

05.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:51

Tokat'ta KKKA vakalarında artış yaşanıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak: "Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalara karşın vaka sayısının azda olsa artmış olması anlamlı"

"Hastaların tamamına yakını çiftçilikle hayvancılıkla uğraşan bu sebeple keneye maruz olmuş olan kişiler"

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, korona virüs hastaları ile mücadele ettikleri dönemde kene hastalarının önceki yıllara göre artış gösterdiğini belirterek, "Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalara karşın vaka sayısının azda olsa artmış olması anlamlı. Hastaların tamamına yakını çiftçilikle hayvancılıkla uğraşan bu sebeple keneye maruz olmuş olan kişiler" dedi.

Kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının Türkiye'de ilk olarak 2002 yılında görüldüğü Tokat'ta kene vakalarında önceki yıllara göre artış yaşanıyor. Nisan ayından itibaren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine başvurarak tedavi gören 30'un üzerinde hastadan durumu ağır olan bir kadın geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Erbaa ilçesinden geldiği öğrenilen hasta köyünde toprağa verildi. Hastaneye başvuran 30'un üzerinden hastadan ise 9'nun enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavisi devam ediyor.

Kasığına kene yapıştı, 14 gün sonra sağlığına kavuştu

İstanbul'dan Tokat'a babasının cenazesine gelen emekli öğretmen Musa Sağdıç (68), Pazar ilçesine bağlı Tepeçaylı köyünde ormanlık alana yakın bahçesinde çalıştıktan sonra evine döndü. Banyoda üzerini kontrol ettiğinde kasığına yapışan keneyi fark eden Sağdıç, zaman kaybetmeden Pazar Devlet Hastanesine giderek keneyi aldırdı. Kan değerlerinde düşüklük tespit edilmesi üzerine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Hastanesine başvurana yaşlı adam tedavi altına alındı Hastanenin enfeksiyon servisinde 14 gün sonra sağlığına kavuşan Sağdıç'ın taburcu işlemleri başlatıldı. Tarladan eve döndüğünde günlük kontrolünü yaptığı için hayatta kalabildiğini ifade eden Sağdıç, çiftçilikle uğraşanların kendilerini sürekli kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Vücuduna yapışan keneyi fark edemedi

Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı Köyünde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Ahmet Saçar ise aniden yüksek ateş, kusma ve ishal şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Saçar'ın yapılan tetkiklerinde kan değerlerinin düşmesi sonucu KKKA teşhisi konularak tedavisine başlandı. Yaklaşık 10 gün sonra iyileşen Saçar'ın taburcu işlemleri başlatıldı.

Geçen yıla göre kene vakalarında artış yaşanıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, durumu çok ağır seyreden hasatlarının bulunmadığını kaydetti. Geçen yola göre kene vakalarında artış olduğuna dikkat çeken Parlak, "Bu yıl vakalar geçen yıla göre kısmen daha erken başladı. Nisan ayında KKKA vakalarını görmeye başladık. Korona virüs (Covid-19) süreci ile mücadele ederken KKKA hastaları da gelmeye başladı. Farklı servislerde farklı tedavisi gereken hastaları sıkı yoğun bir çalışma ile takip ederek sağlıklarına kavuşturduk" dedi.

Sokağa çıkma ve kısıtlama önlemlerine rağmen vaka sayısı arttı

Vaka sayında geçen yıla göre kısmen artış olmasının nedenini bilemediklerini ifade eden Parlak, "Bunun araştırılması gerekiyor. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalara karşın vaka sayısının azda olsa artmış olması anlamlı. Bu yıl hastanemize başvuran hastaları çoğunlukla işi gereği temas etmiş olan hastalarımız. Yani çiftçilikle hayvancılıkla uğraşan bu sebeple keneye maruz olmuş olan hastalar. Aksi şekilde piknik veya gezi gibi dışardayken keneye teması olan vaka hemen hemen yok. Hastalarımızın hepsi işi gereği kene temasına maruz kalan hastalar." diye konuştu.

Vücuduna kene tutunanlar hastaneye başvurmalı

Parlak, vücuduna kene tutunan kişilerin hastaneye gelmesi tavsiyesinde bulunarak, "Vücuduna kene tutunan kişi ulaşımı kolaysa direkt hastaneye başvurup her hangi bir saate acil serviste sağlık personeli tarafından kenenin çıkartılması uygundur. Bu noktada kişlinin yapması gerekenler takibi ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Anacak hastaneye ulaşması gecikecekse kendisi kenenin çıkarılması yönünde bilgili ve eğitimli ise kendisi de keneyi çıkartabilir. Keneyi kendisi çıkartsa dahi kontrol amacıyla hemen sağlık kurumuna başvurmalı" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta KKKA vakalarında artış yaşanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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