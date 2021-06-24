Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 5 kişinin tedavisi sürüyor
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Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 5 kişinin tedavisi sürüyor

Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 5 kişinin tedavisi sürüyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta 5 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle hastanede tedavisi görüyor.

Tokat'ta 5 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle hastanede tedavisi görüyor.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisan ayının sonlarından itibaren KKKA şüphesiyle yaklaşık 100 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Tokat'ta bu sene KKKA şüphesiyle tedavi gören 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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