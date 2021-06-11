Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisi konulan 9 kişinin tedavisi sürüyor

Tokat'ta 9 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi görüyor.

Tokat'ta 9 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi görüyor.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine, nisan ayının sonlarından itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 75 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

Bu çerçevede TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 9 kişinin tedavisi sürüyor.

Tokat'ta son bir ayda KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi ise hayatını kaybetti.

KKKA hastalığı olan ve aynı zamanda Kovid-19 tedavisini gören 23 yaşındaki M.Y'nin de 6 gün süren tedavisinin ardında taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu