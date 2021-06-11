Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisi konulan 9 kişinin tedavisi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisi konulan 9 kişinin tedavisi sürüyor

Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisi konulan 9 kişinin tedavisi sürüyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta 9 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi görüyor.

Tokat'ta 9 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi görüyor.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine, nisan ayının sonlarından itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 75 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

Bu çerçevede TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 9 kişinin tedavisi sürüyor.

Tokat'ta son bir ayda KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi ise hayatını kaybetti.

KKKA hastalığı olan ve aynı zamanda Kovid-19 tedavisini gören 23 yaşındaki M.Y'nin de 6 gün süren tedavisinin ardında taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Veysel Eroğlu Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Şeyma Subaşı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisi konulan 9 kişinin tedavisi sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 11:47:08. #1.13#

title