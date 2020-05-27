Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesi
Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan bir kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı.
27.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:35
Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan bir kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı.
Artova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mesrure Ş, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Mesrure Ş, yapılan tahlillerinin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Gaziosmanapaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Mesrure Ş, hastanenin enfeksiyon bölümünde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA