Tokat'ta kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tokat'ta kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk

25.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:49

Tokat'ta kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk Tokat'ta, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazarlarda yoğunluk yaşandı.

Tokat'ta kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk

TOKAT - Tokat'ta, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazarlarda yoğunluk yaşandı.

Ülke genelinde üçüncü kez uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar pazar yerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerindeki eksiklikleri gidermek için pazar alışverişi yaptı. Behzat deresi üzerinde bulunan kapalı Pazar yeri yoğun günlerinden birisini yaşadı. Pazar yerinden her ne kadar maske ve hijyen kuralına dikkat edilse de, yoğunluk nedeni ile mesafe kurallarına uyulmadı.

"Sokağa çıkma kısıtlaması herkese olsun"

Pazarcı Faruk Balcı, kısıtlamalar nedeni ile esnaflar olarak zor günler geçirdiklerini kaydetti. Balcı, kısıtlama dolayısı ile yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, "Hafta sonları kısıtlama olduğu için vatandaşlar aşırı şekilde marketlere gidiyor. Bu kısıtlama olacaksa marketlere de olsun. Sokağa çıkma kısıtlaması herkese olsun. Pazarcılara varsa kısıtlama bu marketlere de gelsin. Biz bundan muzdaribiz" dedi. Pazar alış verişine çıkan vatandaşlar ise kurallara uyarak dikkatli olmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Tokat'ta kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk
Tokat'ta kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk
Tokat'ta kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk
Tokat'ta kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Samet Aybaba Halis Özkahya Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 16:49:12. #1.15#
title