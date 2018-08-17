Tokat'ta Kısa Dönem Askerler Yemin Etti
Tokat'ta, İl Jandarma Komutanlığındaki 372. kısa dönem acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.
Tokat'ta, İl Jandarma Komutanlığındaki 372. kısa dönem acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende daha sonra 372. kısa dönem 63 asker yemin etti.
Törene, Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küsbeci, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, kurum müdürleri ve askerlerin yakınları katıldı.