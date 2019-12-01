01.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:33

Tokat'ta kış lastiği denetimi

TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki trafik uygulama noktasında ticari araçları tek tek durdurarak lastik diş derinliklerini ölçtü. Denetimler sırasında kış lastiği takmayan araçlara Karayolları Kanunu'nun 65A maddesine belirtilen yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamaktan 625 lira idari para cezası uygulandı.

Ordu'dan Gaziantep'e giden TIR şoförü Niyazi Genç (40) uygulamalardan memnun olduklarını ifade ederek, Kış lastiği uygulamasının başlayacağını biz de biliyorduk. Arkadaşlar hep bu işe duyarlılar. Kışa hazırız, yolumuz açık olsun. Kış lastiklerimizi yaklaşık 1 ay önceden taktırdık. Cezalar bir tarafa can güvenliğimiz var. Yağmurlar başladıktan sonra kar yağmasını beklemeden önlemimiz almaya çalıştık dedi.

Kaynak: DHA