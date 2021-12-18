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Son dakika haberleri | Tokat'ta kereste fabrikasında yangın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tokat'ta kereste fabrikasında yangınTOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Tokat'ta kereste fabrikasında yangın

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

Erbaa'da palet üretimi yapan Mustafa Güleç'e ait kereste fabrikada saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa, Niksar, Taşova itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasarın meydana geldiği yangın sonucu soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Tokat'ta kereste fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Tokat'ta kereste fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Tokat'ta kereste fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Tokat'ta kereste fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Tokat'ta kereste fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Tokat'ta kereste fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Tokat'ta kereste fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Tokat'ta kereste fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Tokat'ta kereste fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Tokat'ta kereste fabrikasında yangın

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