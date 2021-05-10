Son dakika haberi | Tokat'ta kene şüphesiyle yılın ilk ölümü
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Son dakika haberi | Tokat'ta kene şüphesiyle yılın ilk ölümü

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tokat'ta kene şüphesiyle yılın ilk ölümü Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören çiftçi hayatını kaybetti.

Tokat'ta kene şüphesiyle yılın ilk ölümü

TOKAT - Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören çiftçi hayatını kaybetti.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Sarıyaprak köyünde hayvancılık yapan 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam (58), boyun bölgesine yapışan keneyi kendisi çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sapsağlam, Sulusaray Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan ilk tedavisinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen şahıs enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Yaklaşık 4 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sapsağlam'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Amcasının oğlunu kaybeden Şakir Sapsağlam, "Hayvan otlatırken kene tutunmuş. Keneyi kendisi koparmış. Bir süre bekledikten sonra hastaneye gitmiş. Onun sonucunda durum buraya geldi" diye konuştu.

Son dakika haberi | Tokat'ta kene şüphesiyle yılın ilk ölümü
Son dakika haberi | Tokat'ta kene şüphesiyle yılın ilk ölümü
Son dakika haberi | Tokat'ta kene şüphesiyle yılın ilk ölümü
Son dakika haberi | Tokat'ta kene şüphesiyle yılın ilk ölümü
Son dakika haberi | Tokat'ta kene şüphesiyle yılın ilk ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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