Son dakika haberi... Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı
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Son dakika haberi... Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı Tokat'ta kavşaklarda yaşanan trafik kazaları sonrasında sürücüler arasında yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı.

Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı

TOKAT - Tokat'ta kavşaklarda yaşanan trafik kazaları sonrasında sürücüler arasında yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı.

Tokat'ta, sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile görüntülendi. Mayıs ayında gerçekleşen kazaların birçoğunun bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldiği görüldü. Çiçek petrol kavşağından karşı yöne geçmek isteyen ambulansa bir otomobil çarptı. Maddi hasarla atlatılan kaza kameralara yansıdı. Bekçioğlu Cami kavşağında meydana gelen kazada ise iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif şekilde yaralanan vatandaşlar olayın şokunu bir süre atlatamadı. Akaryakıt istasyonundan çıkan bir otomobile kamyon çarptı. Kamyon sürücüsü fark edemediği otomobili sürükleme anı kamaralara yansıdı. Sivil ekip otosunun bir otomobil sürücüsünün durdurmak için önüne aracı kırması, sonrasında ise şahsın otomobili ile polis aracına çarparak kaçması kameralara yansıdı. Pazar pazarı kavşağında dörtlülerini yakarak kırmızı ışıkta karşı yöne geçmeye çalışan otomobile yola çıkan otomobil çarpıştı.

Kazalar sonrası gerin anlar

Dedeman kavşağında bir motosikletliye karşı yöne geçmek isteyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten yere düşmekten son anda kurtulan sürücü kaskını çıkartarak otomobile fırlattı. Yaşanan kavgayı vatandaşlar büyümeden yatıştırdı. Halil Rıfat Paşa kavşağında meydana gelen kaza sonrasında ise kavga çıktı. Otomobilinden inen şahıs kazaya karışan aracın üzerine çıkarak sürücüye tekme attığı anlar kameralara yansıdı. Bir süre trafiğin durma noktasına geldiği kazada kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırabildi.

Son dakika haberi... Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı
Son dakika haberi... Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı
Son dakika haberi... Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı
Son dakika haberi... Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı
Son dakika haberi... Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı
Son dakika haberi... Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı
Son dakika haberi... Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar MOBESE kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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