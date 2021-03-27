Tokat'ta karla karışık yağmur etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokat'ta karla karışık yağmur etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Tokat'ta karla karışık yağmur etkili oldu Tokat'ta, mart ayının son günlerinde karla karışık yağmur yağışı görenleri şaşırttı.

Tokat'ta karla karışık yağmur etkili oldu

TOKAT - Tokat'ta, mart ayının son günlerinde karla karışık yağmur yağışı görenleri şaşırttı.

Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yerini karla karışık yağmura bıraktı. Meteorolojik verilere göre sulusepken olduğu öğrenilen yağış kısa süreli etkili oldu. Mahlep tanesi büyüklüğünde yağan sulusepken yağışının ardından araçların üzeri beyaza büründü. Esnaf Turgay Erol, mart ayının son günlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini yaşamaya devam ettiklerini kaydetti. Kar tanesinin biraz büyük yağan ve düştüğü yerde zıplayan yağışın sulusepken yağışı olduğunu öğrendiklerini belirten Erol, yere düşen tanelerin kısa sürede erdiğini söyledi.

Tokat'ta karla karışık yağmur etkili oldu
Tokat'ta karla karışık yağmur etkili oldu
Tokat'ta karla karışık yağmur etkili oldu
Tokat'ta karla karışık yağmur etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta karla karışık yağmur etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 17:24:30. #1.15#
title