Tokat'ta Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Açıldı

Tokat'ta kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitesinin açılışı yapıldı.



Tokat Devlet Hastanesi Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi açılış töreninde konuşan Tokat Valisi Ömer Toraman, merkezin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Türkiye'nin sağlık alanında çok büyük dönüşüm yaşamış bir ülke olduğunu anlatan Toraman, "Sağlık hizmetleri alanında hem sunulan hizmetin kalitesi hem fiziksel mekanların iyileştirilmesi hem de nitelik olarak eğitimde ve tedavide üst seviyelere ulaşıldığı bir dönemdeyiz. Tabi bunun ucu açık. Daha iyisi var. Daha iyiye ulaşmak için de ilgililer gayret sarf ediyorlar. Türkiye'de sağlık alanında görev üstlenmiş olan sağlık bakanlığına bağlı üniteler olmak üzere bunları tamamlayıcı ve üst nitelikte olmak üzere üniversitelerimizin sağlık birimleri ve özel sektör sağlık üniteleri toplandığında vatandaşlarımıza üst seviyede kaliteli bir sağlık hizmeti sunma imkanına kavuşmuş durumda. Tokat'ta bundan ziyadesiyle nasiplenmiş bir il. Pek çok açıdan hem üniversitemiz, hem sağlık bakanlığına bağlı birimler hem de özel sektör oldukça yüksek standartlara sahip, kapasitesi yüksek ve sunulan hizmet kalitesinin yüksek olduğu birimler olarak Tokatlılara hatta bölgeye hizmet veriyor." dedi.



Toraman, rehabilitasyon ünitesini açarak gezdi.



Açılışa, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Erşan, Sağlık İl Müdürü Yunus Topal, Halk Sağlığı İl Müdürü Cihat Zülfüoğulları ve hastane yetkilileri katıldı.