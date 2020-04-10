Tokat'ta karbonmonoksitten zehirlenen üniversite öğrencisi genç kız öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.
10.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:18
Tokat'ın Niksar ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Mahmudiye köyünde alışverişten dönen annesi, Amasya Üniversitesi öğrencisi kızı Hatice Tansu Doğan'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.
Ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlk incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Doğan'ın cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA