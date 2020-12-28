Tokat'ta karantinada kaldığı yurttan perde sarkıtarak kaçan şüpheli yakalandı
28.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:04
Tokat'ta karantinada bulunduğu yurttan kaçan bıçakla yaralama şüphelisi, yakalanarak tekrar yurda yerleştirildi.
Tokat'ta karantinada bulunduğu yurttan kaçan bıçakla yaralama şüphelisi, yakalanarak tekrar yurda yerleştirildi.
Turhal ilçesinde 8 gün önce bıçakla yaralama olayına karışan C.E'nin (17) Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine şüpheli il merkezindeki karantina yurduna yerleştirildi.
C.E'nin yurdun 2. katındaki pencereden aşağıya perde sarkıtarak kaçtığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.
Çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yurt yakınlarında yakaladı. C.E, ekipler tarafından tekrar yurda götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu