Tokat'ta karantina uygulanan köy ve mahalle kalmadı
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Tokat'ta karantina uygulanan köy ve mahalle kalmadı

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyündeki korona virüs riski nedeniyle uygulanan karantina tedbiri kararı kaldırıldı.

Tokat'ta karantina uygulanan köy ve mahalle kalmadı
28.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:21

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyündeki korona virüs riski nedeniyle uygulanan karantina tedbiri kararı kaldırıldı.

Turhal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; 14 Mayıs 2020 tarihinde karantinaya alınan Derbentçi köyünde karantina uygulamasının kaldırıldığı bilgisine yer verildi. Yapılan açılamada ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 28 Mayıs 2020 tarihi 23.00'den itibaren karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi. Derbentçi köyündeki karantina uygulamasının kaldırılması ile birlikte il genelinde karantina uygulanan köy ve mahalle kalmadı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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